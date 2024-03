La serie Il problema dei 3 corpi devia qua e là dalla saga di carta | ma leggere i 3 romanzi aiuta a capirla meglio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ildei 3, su, è molto più poderoso dellatv. La trilogia del Passato della Terra, che si chiama così per ragioni che diventano chiare solo nel terzo volume, ambientato in una galassia ormai in disfacimento, ha dei personaggi molto diversi rispetto allo show Netflix. E sono diversi anche i modi in cui vengono affrontate alcune tematiche. Se da un lato la divisione di alcuni personaggi – e delle relative dinamiche- fra diversi Stati -in primis il Regno Unito- risponde alle differenti necessità di un pubblico più eterogeneo quale è quello dello streamer visibile in oltre 190 paesi, è vero anche che lacondensa al suo interno alcuni elementi di tutti e tre i volumi delladi fantascienza originaria (Ildei tre ...