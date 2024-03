La "scusa" di Putin per reintrodurre la pena di morte - Con l'avallo del popolo e la scusa della guerra, Putin potrà presto liberarsi dei suoi più decisi oppositori politici in base a una legge dello Stato russo, anche portando all'estero il suo terrorismo ...ilgiornale

L’Ucraina sta aspettando le conseguenze dell’attentato a Mosca - Molti ucraini temono che il regime russo stia cercando di approfittare dell'attacco e di incolpare il loro paese per giustificare un nuovo aumento di intensità nella guerra ...ilpost

Come Putin ha sgonfiato la narrazione sull'attentato - Sebbene l'Isis rivendichi la strage a più riprese, quasi piccandosi di non essere considerata, il presidente russo ha occhi solo per Zelensky, l'Occidente e ...huffingtonpost