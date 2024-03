La sconfitta di Kyiv mette a rischio Taiwan Il monito che arriva da Taipei

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Quando ci chiedono se è giusto che gli Stati Uniti abbandonino l’Ucraina, la risposta è no, perché il mondo non funziona in bianco e nero, o se si guarda solo a un teatro alla volta. Il mondo è interconnesso”. A rilasciare questo commento è Joseph Wu, ministro degli Esteri di, che durante un’intervista rilasciata giovedì 28 marzo si è espresso sul fatto che l’interruzione delle forniture di armi statunitensi all’Ucraina incoraggerebbe la Cina are in atto azioni aggressive nei confronti di, oltre ad alimentare la propaganda di Pechino sull’inaffidabilità degli Stati Uniti come partner. Secondo il plenipotenziario degli Esteri di, se la Russia riuscisse a occupare un’altra parte dell’Ucraina e a rivendicare la vittoria la cosa “sarebbe vista come una vittoria degli Stati autoritari, perché ...