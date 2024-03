La Rsa del terzo settore | “Senza il Superbonus non possiamo metterci in regola con le richieste regionali Ci perdono i pazienti”

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Togliere questa possibilità, è più che un controsenso, è un danno sociale“. Sul caso degli enti delche gestiscono Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e strutture residenziali per disabili (Rsd) che il ministero dell’Economia si appresta a tagliare fuori dai benefici del, l’avvocato Luca Degani presidente dell’associazione di categoria Uneba Lombardia non usa mezzi termini. Innanzitutto perché dei 65mila posti di Rsa in Lombardia, oltre due terzi fanno capo a fondazioni onlus o a cooperative sociali onlus. E nella maggior parte dei casi vengono bloccati lavori di efficientamento energetico e di migliorie infrastrutturali antisismiche che sonodalle Ats ai fini dell’accreditamento delle strutture stesse. Per queste ultime, per questioni di bilancio, l’accesso alle agevolazioni del ...

