La rovina del Superbonus non è solo economica | ma morale

(Di venerdì 29 marzo 2024) «Chi cerca rimedi economici a problemi economici è su falsa strada; la quale non può che condurre se non al precipizio. Il problema economico è l’aspetto e la conseguenza di un più ampio problema spirituale e». Da quanto scrisse Einaudi nel 1942 chi nei partiti e nelle istituzioni ne ha da pochi giorni festeggiato il centocinquantesimo dalla nascita dovrebbe trarre, più che insegnamento, quotidiana imputazione. Einaudi parla non a loro, ma di loro; parla del110%, su cui tutti i partiti del Governo Conte II e tutte le forze dell’opposizione di destra si sono divisitra chi lo voleva e chi ne voleva di più, contendendosi poi il merito di averlo difeso dalle grinfie di Mario Draghi e di Daniele Franco, che intendevano rottamarlo quando aveva già fatto troppi danni, prima che ne facesse di ulteriori. Adesso che il ...