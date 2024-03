La Recanatese domani a Pineto | Obbligati a essere quelli del derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Visti i precedenti con laè meglio andarci cauti. I repentini "up and down" delle ultime prestazioni non possono far dormire sonni tranquilli a coloro che hanno a cuore le sorti dei giallorossi, tanto più all’immediata vigilia dell’ennesima finale,sera a. Carpani, quale squadra vedremo? Quella remissiva e giustamente bastonata ad Olbia o quella combattiva apprezzata sabato scorso ma anche, ad esempio, nella sfortunata trasferta di Perugia? "Per forza – dice il centrocampista giallorosso autore di 9 reti – quella scesa in campo contro l’Ancona, perché dobbiamo assolutamente dare continuità a quella partita e perché ce l’abbiamo nelle nostre corde. D’altronde, come ha rimarcato l’allenatore, l’ultimo risultato può assumere davvero un valore proprio se riusciamo a confermarlo". Un match comunque in Abruzzo ...