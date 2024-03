La prossima sorpresa degli Europei?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 29 marzo 2024) A marzo dell’anno scorso l’Austria si apprestava a iniziare il proprio percorso nelle qualificazioni per Euro 2024. Ralph Rangnick si era insediato come CT da qualche mese e nonostante l’ultimo posto nel girone di Nations League, le prestazioni fornite contro Francia e Danimarca lasciavano ben sperare, così come la vittoria in amichevole contro l’Italia. Alla vigilia della gara contro l’Azerbaigian, Rangnick aveva convocato in una stanza dell’hotel tutta la delegazione, dai giocatori all’autista del pullman. Pare fossero in quarantacinque. Rangnick aveva consegnato a ciascuno di loro un moschettone, su ognuno dei quali vi era inciso il nome del destinatario. Il moschettone era un richiamo all’alpinismo e alle montagne che circondano il Paese. «Potete usarlo come un portachiavi, o semplicemente tenerlo in auto. Il punto è: teniamo sempre in mente il nostro obiettivo comune! Non solo a ...