La primavera meranese dà spettacolo | gli alberi di mele fioriscono | i sentieri invitano a passeggiare tra la natura che si risveglia | i profumi inebriano l’aria E lo straordinario clima mite della città regala giornate di sole da trascorrere fra escursioni | cultura e relax

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non ci sono più le mezze stagioni? Forse. Ma a Merano laarriva puntuale, sfarzosamente addobbata di fioriture e di fantasiose composizioni floreali on the road. La-giardino dell’Alto Adige è un tripudio di colori e creatività: per decorare le sue aiuole ogni anno vengono coltivati ben 250mila fiori nelle serreGiardineria comunale. E mentre i meravigliosi parchi e vialisono all’apice del loro fulgore, la fioritura dei meli, tra fine marzo e fine aprile, ammanta di bianco con tocchi rosa i frutteti dei dintorni. La bellezza effimera dell’Hanami tirolese si ammira pedalando lungo la CiclabileVal Venosta o percorrendo il SentieroMela che conduce, attraverso i frutteti di Tirolo e lungo il sentiero Passerweg, fino alla ...