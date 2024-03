La Pisana punta su Tor Bella Monaca | firmato il protocollo d’intesa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 marzo 2024 – È stato approvato dalla Giunta regionale lo schema didi intesa del progetto pilota “Tor”, che prevede una serie di interventi di riqualificazione urbana per il ripristino della legalità e della sicurezza del complesso residenziale di viale Santa Rita da Cascia, tra i civici 20 e 50. La Regione Lazio in questo contesto finanzierà, con circa centomila euro annui per i prossimi tre anni, i servizi di vigilanza, videosorveglianza, guardiania e portierato, assegnati in gestione ad Ater Roma, per poter garantire la sicurezza dei cittadini che risiedono regolarmente negli immobili della zona. Il progetto pilota “Tor” coinvolge, oltre alla Regione Lazio, il ministero dell’Interno, il ministero dello Sport e dei Giovani, Roma Capitale e si inserisce in ...