La ’guerra’ dei banchetti Oggi tocca alla Lega

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non si ferma ladeiin via Riva Reno. Dopo Fratelli d’Italia e il Pd, nell’area clou del ’cantierone’ del tram scende in campo la, dalle 10, i leghisti con il capogruppo in Comune, Matteo Di Benedetto, saranno all’incrocio tra via Riva Reno e via San Felice per raccogliere le firme per ’spingere’ la proposta "di istituire un fondo preventivo finalizzato a compensare le perdite che gli esercenti subiranno. Se come dice il Comune non ci saranno, allora non ci dovrebbero essere problemi a istituire un fondo che non costerà nulla. Se invece ci saranno, allora con l’istituzione del fondo avremo agito bene in termini di prevenzione", dice il capogruppo leghista, confermando l’insoddisfazione su limitati sconti Tari. Tra i temi caldi, la perdita dei parcheggi in zona che sta agitando residenti ...