(Di venerdì 29 marzo 2024) BERGAMO. Il documento definirà lo sviluppo di Bergamo per i prossimi 10 anni, dalle infrastrutture al verde e ai servizi pubblici. Previste cinque sedute in una settimana.

Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Oltre 19 milioni di euro per potenziare i Centri per l’impiego in Sicilia . La Giunta Schifani ha approva to il nuovo Piano regionale finanziato con risorse assegnate ... (dayitalianews)

Roma , 22 marzo 2024 – La Giunta capitolina ha approva to il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana per il biennio ... (ilfaroonline)

La Giunta Capitolina ha Approvato il nuovo contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana per il biennio 2024-2025. L’obiettivo ... (italiasera)

Lamezia, Giunta approva schema accordo con il Comune di Gizzeria per passerella pedonale ponticello Piscirò - Lamezia Terme - Con atto deliberativo di Giunta n. 103 del 29 marzo, il Comune di Lamezia ha approvato lo schema di accordo con il Comune di Gizzeria per la redazione del progetto esecutivo di una pas ...lametino

La Giunta approva il nuovo Pgt, dall’8 aprile in Consiglio comunale - BERGAMO. Il documento definirà lo sviluppo di Bergamo per i prossimi 10 anni, dalle infrastrutture al verde e ai servizi pubblici. Previste cinque sedute in una settimana. Utilizzare dati di geolocali ...ecodibergamo

approvata l’esenzione del pedaggio autostradale tra L’Aquila est e L’Aquila ovest - Stabilita stamattina dalla Giunta comunale dell’Aquila la proroga per tutto il 2024 dell’esenzione al pagamento del pedaggio autostradale ...laquilablog