La giornata di grazia e perfezione di Grigor Dimitrov

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da quando è venuto fuori dalla remota Bulgaria, una nazione senza storia tennistica,si è guadagnato la fama di “baby” Federer. Questi appellativi si danno per gioco, provocazione, mancanza di fantasia. Si prendono un paio di caratteristiche e se ne fa un giocatore. In fondo basta avere il rovescio a una mano nell’era storica della sua estinzione per guadagnarsi l’appellativo di “Baby Federer”. Quando passa il tempo, poi, e compaiono le rughe, si apre una stempiatura sui capelli, quel soprannome infantile comincia a suonare triste, squallido: un memento continuo dello scorrere del tempo e del fallimento. Per, però, era diverso. Non somigliava a Roger vagamente; sembrava averne assorbito lo stile di gioco fin nel più minuto dettaglio: la meccanica dei colpi, le impugnature classiche, il rovescio a una mano, il back, quel modo rapido ...