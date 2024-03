La dieta del gruppo sanguigno fa davvero dimagrire? La risposta definitiva tra speranze e false miti

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tra i tanti regimi alimentari che vanno di moda e spopolano per alcuni mesi c'è quella del, ogni tanto torna in auge per poi scomparire di nuovo. Non ha nulla di scientifico, eppure sembra portatrice di benessere e dimagrimento. Si tratta di unaritagliata su misura per ciascuno dei quattro gruppi sanguigni 0, A, B, AB e per ciascungli alimenti sono distinti in benefici, neutri e nocivi. Lo stesso alimento quindi è salutare ad esempio per ilB, ma dannoso per la salute delAB e via così. Mancano però le prove scientifiche. Una teoria che parte da lontano L’idea di seguire unaspecifica a seconda delnasce nel 1996 ...