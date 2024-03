La destra tira dritto sulle nomine in Rai Ma saranno fuorilegge

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 marzo 2024) A sollevare il problema per primi sono stati i Cinque stelle. E, in prima istanza, la presidente della Commissione Vigilanza Rai Barbara Floridia: “Dopo il via libera del Parlamento europeo al Media freedom act, la legittimità del prossimo Cda Rai sarà a rischio”. In sintesi questo è stato l’allarme lanciato dalla presidente della Commissione di Vigilanza: “Va approvata con urgenza una nuova legge sulla governance, che sottragga la tv pubblica al controllo della politica”, ha aggiunto l’esponente grillina spiegando poi che il Media freedom act è “un regolamento, e quindi va immediatamente attuato”. Floridia: “Va approvata con urgenza una nuova legge che sottragga la Rai al controllo della politica” “Nel dettaglio prevede che i vertici delle emittenti pubbliche non vengano nominati dai governi, ma tramite procedure slegate da logiche politiche”, ha spiegato ancora la Floridia. Cosa vuol ...