La Corte Internazionale di Giustizia rimbrotta ancora Israele | “Deve garantire gli aiuti umanitari senza restrizioni”

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar – Ladiammonisce. Dopo la presa di posizione chiara sulle attività di genocidio a Gaza, ora il Tribunale dell’Aja sottolinea come le attività di guerra dell’esercito di Tel Aviv non rispettino anche banalissime norme utili alla sopravvivenza degli assediati, palestinesi o di altra provenienza. Nel frattempo,stessa attacca Aleppo, in Siria: e il risultato non può che essere scontato…di: “gli” Da quando è scoppiato il conflitto, più volte si sono verificati atti piuttosto feroci. In una guerra, si dirà, sono ...