La corsa al riarmo della Nato può fare male all’economia italiana | secondo l’agenzia Moody’s

(Di venerdì 29 marzo 2024) Investire il 2% del Pil in spese militari, come prevede l'obiettivo fissato dalla, avrebbe effetti negativi soprattutto per Paesi come Spagna e Italia: qui il debito pubblico è già altissimo, e la popolazione è contraria a nuovi aumenti di spesa bellica. A indicarlo è un report dell'agenzia di rating Moody's.