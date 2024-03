La cometa “cornuta” in arrivo a Pasqua | lo spettacolo celeste che si ripete dopo 70 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Queste vacanze dipromettono unoindimenticabile con il ritorno della’ 12P/Pons-Brooks, visibile a occhio nudo70di attesa. Il momento migliore per ammirarla è previsto tra fine marzo e inizio aprile, con l’avvertenza che le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare la visibilità. Per scorgere la sua coda luminosa basterà guardare il cieloil tramonto, sopra l’orizzonte in direzione ovest: lasarà visibile a occhio nudo, ma sarà più facile osservarla con l’ausilio di un binocolo o un piccolo telescopio. L’occasione è da non perdere, considerando che il prossimo passaggio dellaè previsto solo nel 2095, secondo quanto riportato dall’Agenzia ...