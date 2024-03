Le autorità della Cina hanno deciso di non rinnovare le misure anti-dumping applicate dal 2019 alle esportazioni brasiliane di prodotti a base di carne di pollo . La misura - prevista per tutelare ... (quotidiano)

La Cina sospende i lavori di costruzione di due dighe in Pakistan - Due aziende cinesi hanno temporaneamente sospeso i lavori di costruzione di due grandi dighe idroelettriche nel nord del Pakistan dopo che il 26 marzo cinque ingegneri cinesi sono morti in un attentat ...internazionale

L’esercito di terracotta veniva scoperto 50 anni fa in Cina. Ma la storia ha i suoi chiaroscuri - Che si sia trattato di un colpo di fortuna oppure di predeterminazione, non ha grande importanza, a differenza di quel che pensavano i greci antichi per i quali la sorte e il destino costituiscono due ...ilfattoquotidiano

Cina, Country Garden non pubblica il bilancio. Sospesi i titoli in Borsa - Il promotore a rischio di liquidazione, in default da ottobre sui titoli in dollari e che ha mancato questo mese anche una scadenza in yuan, dichiara di avere necessità di raccogliere più informazioni ...corriere