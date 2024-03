La chiesa cambia pelle Gli spazi dell’ex Tamo vanno all’Università | Grande opportunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono sempre di più gli studenti che per il loro percorso universitario scelgono il campus di Ravenna che con i suoi 11 corsi di laurea, 8 di laurea magistrale e un dottorato di ricerca si avvale di un’offerta formativa chea tra diverse aree tematiche: medicina, giurisprudenza, scienze, beni culturali, ingegneria nonchè corsi internazionali in lingua inglese. Gli studenti sono in totale circa 4.000 e con le iscrizioni in crescita si è reso necessario un piano di revisione deglicon una generale riqualificazione sia edilizia che impiantistica delle sedi esistenti e l’acquisizione di nuovi edifici. Gli studenti hanno peraltro sollecitato interventi urgenti e soluzioni alternative per garantire la piena funzionalità di quelle sedi attualmente oggetto di lavori. L’obiettivo complessivo del piano dell’ateneo è razionalizzare l’uso degli ...