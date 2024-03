La certezza di Donald Tusk | “Guerra in Europa inevitabile”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’ombra dellasi allunga sull’, segnando l’avvicinarsi di un’era prebellica di portata storica. Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica,, primo ministro della Polonia, ha espresso profonda preoccupazione per la minaccia che il pericolo russo rappresenta per il Vecchio Continente. Dal suo insediamento,guida il governo di Varsavia, forte del sostegno di una coalizione composta da Piattaforma Civica, Terza Via e Nuova Sinistra, e ora mette in guardia contro la possibilità che la Russia possa estendere le sue aggressioni a un paese membro della NATO. “Non voglio spaventare nessuno, ma lanon è più un concetto del passato. È reale, è già iniziata più di due anni fa,” ha dichiarato, sottolineando come l’attuale ...