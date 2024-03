La caccia al numero 2 del mondo già domenica e ora anche Djokovic è nel mirino | cosa significa la vittoria di Sinner a Miami

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un dominio. Si può descrivere solo così questa nuovadi Jannikcontro Daniil Medvedev nella semifinale di. L’azzurro mette in mostra la sua migliore versione e supera il russo,4 del, con il punteggio di 6-1 6-2, conquistando per la terza volta in carriera la finale del Masters 1000 che si gioca in Florida. Un traguardo che consente all’altoatesino di tornare all’ultimo atto del torneo a distanza di un anno, dandogli una nuova occasione di alzare un trofeo che gli è sfuggito nel 2021 e, appunto, nel 2023, rispettivamente contro Hubert Hurkacz e proprio Medvedev. Per il russo invece si tratta dell’ennesima delusione arrivata per mano dell’azzurro, con l’ultima gioia che fu proprio in Florida lo scorso anno. Da allora ha perso 5 volte consecutive nei faccia a ...

Già in molti avevano intuito che quella in corso sarebbe stata la sua ultima stagione in giallorosso. Ad avallare questa tesi, il silenzio che c’è sempre stato sul fronte rinnovo del contratto, che ... (today)

Miami , 23 marzo 2024 – I muscoli di Sinner sembrano ancora caldi dopo un giorno di pausa per il maltempo a Miami . Bastano due set all’altoatesino per superare l’ostacolo del doppista compagno di ... (sport.quotidiano)

caccia italiani intercettano jet russi sul Baltico - L'allarme, lanciato dal centro di comando della Nato a Uedem, in Germania, è scattato per un velivolo non identificato in volo sulle acque internazionali. Una volta identificati i velivoli, gli F-2000 ...ansa

Fiandre, Philipsen non ci sarà. Van der Poel: "Mi dispiace per l’assenza di Van Aert" - Non ci sarà Jasper Philipsen al via del Giro delle Fiandre numero 108, in programma domenica. Il 26enne belga della Alpecin-Deceuninck, vincitore della Sanremo 2024, ha preferito prendere un break pri ...gazzetta

"Guerra alle porte", decollano i caccia polacchi: la profezia su Nato e Russia - La paura numero uno La guerra in Europa è un pericolo reale, ma non siamo pronti: sono le parole del primo ministro polacco Donald Tusk che vede nell'escalation delle… Leggi ...informazione