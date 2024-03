L’ Associazione Stefano Francia EnjoyArt annuncia la quinta edizione del convegno spettacolo Dillo Alla Danza

(Di venerdì 29 marzo 2024) "2024” In occasione della XLIIdella “Giornata Internazionale della” l’presenta ildal titolo “Armonie Universali: Quando l’arte diventa benessere” L'è lieta dire

"Dillo Alla Danza 2024” In occasione della XLII edizione della “Giornata Internazionale della Danza” l’ Associazione Stefano Francia EnjoyArt presenta il convegno spettacolo dal titolo “Armonie ... (ilgiornaleditalia)

Tim, arriva la lista del fondo Merlyn: Umberto Paolucci presidente e Stefano Siragusa amministratore delegato - TIM Asati, l'Associazione che tutela e rappresenta i piccoli azionisti di, in vista dell'assembea del prossimo 23 aprile 2024, ha depositato la lista per il rinnovo del CdA, ai sensi dell'articolo… ...informazione

Stefano Benaglia: “Adesso tutti vogliono i quartieri” - Caro Diario, alla luce del dibattito dell’ultimo mese direi che quattro anni fa l’intuizione di far nascere Associazione Quartiere 5 si sia rivelata premonitrice e che avevamo intercettato un’esigenza ...chiamamicitta

Menesini ha ricevuto in comune Stefano Ungaretti, insignito del titolo di cavaliere della Repubblica per il suo impegno civile - Questa mattina (giovedì) il sindaco Luca Menesini ha ricevuto in Comune Stefano Ungaretti, presidente della "Mirco Ungaretti ODV" di Guamo, che lo scorso 20 marzo nelle stanze del Quirinale, è stato i ...lagazzettadilucca