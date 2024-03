Kvaratskhelia in dubbio con l’Atalanta | Calzona pensa al sostituto

Khvicha Kvaratskhelia rischia di saltare la sfida contro l’Atalanta. L’esterno azzurro ha accusato una forte contrattura all’inguine, motivo per il quale è da considerare in dubbio . Manca sempre ... (spazionapoli)

Probabili formazioni: Osimhen c'è, Dybala in dubbio. La prima Lazio di Tudor, chi nella Juve per Vlahovic - Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali. La Serie A 2023/24 entra nel suo rettilineo finale e mette in scena la 30esima giornata. Alle ore 12.30 l`anticipo.calciomercato

Kvaratskhelia salta Napoli-Atalanta Cosa trapela da Castel Volturno - Khvicha Kvarataskhelia giocherà Napoli-Atalanta L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del numero 77 di Francesco Calzona reduce da un problem ...msn

Il programma della 30° giornata di Serie A, numeri e curiosità - Con la Pasqua ritorna il campionato dopo la sosta per la Nazionale (doppia vittoria in amichevole con Ecuador e Venezuela). Turno che si giocherà in due giorni, cinque partite il sabato e cinque il lu ...football-magazine