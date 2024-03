Kristen Stewart in un film Marvel ad una sola condizione

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie L’attrice, famosa per il franchise di “Twilight” e per la sua predilezione perd’autore, ha rilasciato un’intervista a IndieWire in cui ha discusso la possibilità di lavorare in une i: “Probabilmente non li farò mai, ma…” Alla domanda se mai firmerebbe per un progetto, laha risposto: “Probabilmente non farò mai un. Sembra un dannato incubo, in realtà.” Tuttavia, ha lasciato aperta una piccola possibilità: “Se Greta Gerwig mi chiedesse di fare un, ...