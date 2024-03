Juventus | Allegri in conferenza | futuro | quota Champions e annuncio di formazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Vietato fallire. E’ vigilia di campionato in casacontro il grande ex Igor Tudor, alla guida della Lazio dopo le dimissioni di Sarri. Si gioca la 30ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Massimilianonon potrà permettersi un altro passo falso dopo i risultati negativi delle ultime partite. Instampa si è presentato l’allenatore bianconero. “In questo momento dobbiamo essere focalizzati tutti su quello che è il finale di stagione. Abbiamo buttato tanti punti di vantaggio sulle quinte e ora dobbiamo essere realisti: abbiamo fatto 7 punti nelle ultime 8 partite, solo 13 punti nel girone di ritorno e abbiamo ora 9 gare per consolidare la posizione per prendere uno dei tre posti inrimasti. Che la società mi abbia rinnovato la fiducia, non avevo dubbi, la società sta ...