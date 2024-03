Juniores Nazionali e Provinciali Colpo delle zebrette che passano al comando

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nazionale. Troppo Livorno per il Seravezza Pozzi, finale 0-3. “Partita strana perché, nonostante si siano dimostrati più forti, non ci hanno mai messo realmente sotto. Abbiamo fatto una buona prestazione” commenta Davide Pisani. Classifica: Tau Calcio 47; Montevarchi 44; Sangiovannese e Livorno 40; San Donato Tavernelle 32; Fezzanese 29; Poggibonsi 26; Mobilieri Ponsacco e Cenaia 24; Figline 18; Seravezza Pozzi 13; Certaldo 7; Ghiviborgo 5. Provinciale Girone Lucca. Dopo 28 giornate cade l’imbattibilità della capolista Pietrasanta, che perde 2-1 sul campo del Ponte alle Origini. Sconfitta che però, per fortuna, più indolore non poteva essere perché anche il Valle Ottavo, primo inseguitore cade e così i punti di vantaggio restano 5 con una giornata in meno da pagare. I ragazzi di Luigi Troiso vanno sotto nel primo tempo, pareggiano con Gasperini, ma capitolano proprio al 90’. ...