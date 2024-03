Jungle Cruise | film su Rai2 | trama | attori e cast

(Di venerdì 29 marzo 2024) Questa sera, venerdì 29 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv il. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Ambientato nel 1916,segue le avventure della dottoressa Lily Houghton (Emily Blunt), una botanica britannica alla ricerca di un albero dalle proprietà curative in Amazzonia. Per raggiungere il suo obiettivo, Lily si imbarca in una pericolosa crociera fluviale con il capitano Frank Wolff (Dwayne Johnson), un uomo dall’animo burbero ma dal cuore d’oro. Insieme a loro, si unisce anche il fratello di Lily, McGregor (Jack Whitehall), un goffo ed esilarante ...

"Jungle Cruise", l'avventura è assicurata - Ispirato a una celebre attrazione di Disneyland, arriva, venerdì 29 marzo alle 21.20 in prima visione su Rai 2, "Jungle Cruise", una combinazione di avventura, azione e commedia sofisticata. Dwayne ...

