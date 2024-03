Juan Jesus | il Napoli prepara una maxi sorpresa | Ecco cosa succederà domani

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 29 marzo 2024)-Atalanta, il club azzurroun’iniziativa allo stadio Maradona per: “Io sto con JJ” e contenuti speciali. Notizie calcio– In vista della delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, ilstando un’importante iniziativa di solidarietà nei confronti di, vittima di recenti episodi di razzismo. Lo slogan “Io sto con JJ” Come riportato da La Repubblica, la società azzurra lancerà la campagna “Io sto con JJ” per manifestare vicinanza al difensore brasiliano dopo i fatti degli ultimi giorni.allo stadio Maradona I dettagli dell’iniziativa sono ancora avvolti dal massimo riserbo, ma l’obiettivo è quello di stupire e coinvolgere i 50.000 tifosi attesi ...