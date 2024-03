John Bradley | l’attore de Il trono di spade non vuole vedere House of The Dragon | Ecco perché

(Di venerdì 29 marzo 2024)de Ildiha spiegato in un intervista al New York Postnon ha ancora vistoof the, prequel della serie creata da David Benioff e D. B. Weiss., che ha interpretato l’amatissimo personaggio di Samwell Tarly per tutte e otto le stagioni de Ildi, non è l’unico attore della serie originale che ha scelto di non guardare il prequel, anche Lena Headey – la diabolica Cersei Lannister – e Emilia Clarke – la splendida Daenerys Targaryen – hanno deciso di non fare ritorno ad Occidente con la nuova serie ideata da Ryan Condal e George R. R. Martin. Ma qual è ildi questa scelta?...

