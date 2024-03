Jenthe Biermans vince La Route Adélie de Vitré | sprint risolutore su Dujardin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha vinto Lade, 28ma edizione della corsa di un giorno (livello 1.1) andata in scena sulle strade francesi (partenza e traguardo posti a). Il belga si è imposto dopo aver affrontato 174 chilometri lungo un tracciato vallonato (2.300 metri di dislivello), battendo in una volata ristretta i padroni di casa Sandy(TotalEnergies), Alexandre Delettre (St Michel-Mavic-Auber93) e David Gaudu (Groupama-FDJ). Si tratta del terzo sigillo in carriera per il 28enne della Arkéa-B&B Hotels, capace lo scorso anno di alzare le braccia alla Muscat Classic e nella seconda tappa del Giro del Lussemburgo. Il nativo di Geel tornerà in scena il prossimo 3 aprile al sempre prestigioso Scheldeprijs e quattro giorni dopo sarà impegnato ...