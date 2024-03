Jannik Sinner | non solo tennis a Miami | perché spopola fuori dal campo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Al grande Rino Tommasi piacciono i numeri:, superando in souplesse il ceco Tomas Machac (6-4, 6-2), numero 60 del mondo, giustiziere di Rublev, Murray e negli ottavi di Matteo Arnaldi, ha toccato la 20esima vittoria stagionale su 21 partite giocate e raggiunto la quarta semifinale in un torneo 1000. Se, viceversa, vogliamo analizzare la questione attraverso la lente poetica di Gianni Clerici, ovvero colui che era l'alter-ego di Tommasi, la vittoria diha il sapore dell'ennesimo facile blitz per questo ragazzo che ha perso una partita su 21 in questo 2023, portando sempre a casa bottino in giornate nelle quali non ha sempre la dinamite nel braccio. Come ieri, all'inizio. Contro Machac, un metodista da fondo, mai avvezzo ad avventure a rete,ha patito sino al 3-3 del ...

