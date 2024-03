Jannik Sinner in finale al Masters 1000 di Miami | avversario | data | orario | canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024)batte Daniil Medvedev e conquista per il secondo anno consecutivo laaldi. Il tennista altoatesino, dopo aver vista interrotta la sua striscia di imbattibilità nel 2024 a Indian Wells, ha ripreso la sua marcia in Florida. Demolito anche il russo n°4 del mondo, ora per l’azzurro c’è la possibilità di conquistare il secondo ‘’ in carriera e il n°2 del ranking mondiale. Attende il vincitore della semiche vedrà opposti il tedesco Sascha Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov, quest’ultimo in grado di sconfiggere Alcaraz nei quarti di. Il match si disputerà domenica 30 marzo alle ore 19:00 italiane, le 13:00 di. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI La ...