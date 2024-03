Jannik Sinner in finale al Masters 1000 di Miami 2024 | montepremi e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024)annienta Daniil Medvedev nella prima semidel tabellone maschile e accede all’atto conclusivo deldi. Per la terza volta l’azzurro è innel torneo che si svolge in Florida e dopo due sconfitte contro Hurkacz e lo stesso Medvedev, questa volta il nostro campione proverà a conquistare il titolo contro il vincente di Zverev-Dimitrov. L’accesso ingarantisce altri 650 punti, che al momento non gli consentono però di scavalcare Carlos Alcaraz al secondo posto della classifica mondiale. Servirà infatti vincere il torneo per prendersi ilbestdi n°2 al mondo. Per, oltre ai punti, anche un cospicuo assegno che supera i 500.000€. Il tutto ...