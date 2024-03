Istat | nuove nascite ai minimi storici | in calo per il quindicesimo anno consecutivo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lein Italia sono scese ainel 2023, segnando il 15esimoannuale. È quanto emerge dal bollettinopubblicato oggi e relativo agli indicatori demografici per l’2023. L’scorso, secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia erano 379mila, indel 3,6 per cento rispetto al 2022 (-14mila unità) e del 34,2 per cento (-197mila unità) in confronto al 2008, l’ultimoin cui il nostro Paese ha visto un aumento delle. Si tratta del dato più basso dal 1861. Il tasso di natalità si è infatti attestato al 6,4 per mille, in ulteriorerispetto al 6,7 per mille del 2022. Il tasso di fertilità è ...