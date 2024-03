Istat | non si ferma il crollo delle nascite | nel 2023 sei neonati ogni mille abitanti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prosegue il calonelin Italia. È quanto emerge dagli indicatori demografici dell'annopubblicati oggi dall'. Secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia sono 379mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per(era 6,7 pernel 2022). La diminuzionerispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6%). Dal 2008, ultimo anno in cui si è assistito in Italia a un aumento, il calo è di 197mila unità (-34,2%). Il numero medio di figli per donna scende così da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel, avvicinandosi di molto al minimo storico di 1,19 figli registrato nel lontano 1995.

