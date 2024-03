Istat | nascite ancora in picchiata

(Di venerdì 29 marzo 2024) I residenti in Italia al primo gennaio 2024 sono 58 mln 990.000, 7.000 in meno rispetto all'anno prima (-0,1 X 1.000 abitanti). Così l',certificando il rallentamento del calo demografico, che dal 2014 al 2021 (-2,8 X 1.000 in media annua) aveva contraddistinto il trend. La popolazione è in calo nel Mezzogiorno, in aumento al Nord e pressoché stabile al Centro. Gli stranieri residenti sono 5 mln 308.000 (+166.000 sul 2023).in.Rapporto di 6 neonati e 11 decessi ogni 1.000 abitanti.I nuovi nati sono appena 379.000.

Diverse sono le cause di diminuzioni delle nascite , sia per motivi economici sia per motivi di salute sia nella non speranza di un buon futuro

