Israele | ucciso vicecomandante Hezbollah

(Di venerdì 29 marzo 2024) 13.48haildell'unità responsabile dei lanci di razzi dicontro. Lo fa sapere l'esercito isareliano,aggiungendo che si occupava anche di pianificare attacchi contro civili israeliani.conferma l'uccisione di Abed Akhsan Naim, definendolo però semplicemente "un combattente". Annuncia inoltre il lancio di alcuni missili contro la base militare israeliana in Alta Galilea. Il movimento islamista libanese spiega che è la risposta agli attacchi israeliani su Aleppo, in Siria.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso "un importante terrorista operativo dell'organizzazione 'Jamaa Islamiya'" in un raid su un complesso militare nell'area di al-Habbariyeh nel sud del ... (quotidiano)

Raid Israele in Siria, oltre 40 morti ad Aleppo - Di Redazione Online Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di venerdì 29 marzo, in diretta Foto da Twitter • È il 170° giorno di guerra: «Almeno 32.552 persone uccise»… Leggi ...informazione

Israele, ucciso il capo dell'unità di lancio razzi di Hezbollah - L'esercito israeliano ha confermato l'uccisione in un raid nell'area di Bazouriye in Libano di "Ali Abed Akhsan Naim, vicecomandante dell'unità che si occupa del lancio di razzi di Hezbollah". (ANSA) ...ansa

M.O., alto funzionario Hezbollah ucciso in un attacco in Libano - Tiro, 29 mar. (askanews) - Una persona è stata uccisa nell'attacco a un veicolo nella regione di Tiro, nel sud del Libano, si tratta di un membro anziano di Hezbollah. In precedenza, i media statali ...libero