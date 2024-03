Isola | ex naufraga annuncia | “Ad agosto mi sposo!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un’exdell’dei Famosi sta decisamente vivendo uno dei periodi più felici della sua vita. Stiamo parlando di Roberta Morise: La showgirl, che ha partecipato alla sedicesima edizione del reality destinato alla sopravvivenza, ha recentemente ufficializzato di essere in dolce attesa. In una puntata del programma La Volta Buona, Roberta ha svelato il sesso del bebè e anche il nome: sarà un maschietto e si chiamerà Gianmaria. Sarà proprio il piccolo il frutto dell’amore nato tra la showgirl e lo chef stellato Enrico Bartolini con la quale fa ormai coppia fissa da circa un anno. In una recente intervista al settimanale Gente, Roberta Morise ha raccontato di come è nato il loro amore: E’ nato tutto per caso in una vacanza con le amiche a Dubai. Una mia amica ci porta al ristorante di Enrico, chef che lei conosceva. Lui però non era presente. ...