ISOLA DEI FAMOSI 2024 | ECCO IL CAST DELLA NUOVA EDIZIONE CONDOTTA DA LUXURIA

Lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via l'2025 de "L'dei", lo storico reality che torna con tante novità a partire dalla conduzione affidata a Vladimir. Al suo fianco gli opinionisti Sonia Bruganelli, che già ha ricoperto questo ruolo al "Grande Fratello", e Dario Maltese, in gentile prestito dal Tg5. L'inviata, anche lei una novità, è Elenoire Casalegno.dei: ilcompleto è stato svelato da Tvblog. Valentina VezzaliMaitè YanesJoe BastianichSelenFrancesca Bergesio (Miss Italia 2023)Samuel PeronMatilde BrandiMarina SumaGreta ZuccarelloEdoardo Franco (Masterchef 2022)Aras Senol (Terra Amara)Artur DaineseEdoardo Stoppa