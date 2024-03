(Di venerdì 29 marzo 2024) Ecco i 13 concorrenti che vedremo in Honduras a partire dall'8 aprile su Canale 5 (e ci sono delle sorprese)

Vladimir LUXURIA Lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via l’ EDIZIONE 2025 de “L’ ISOLA dei FAMOSI “, lo storico reality che torna con tante novità a partire dalla conduzione ... (bubinoblog)

Nuova conduzione, nuovi opinionisti, nuova inviata. Per la diciottesima edizione Mediaset ha deciso di “rimescolare le carte” puntando su una nuova “ Isola dei Famosi “: “Vladimir Luxuria condurrà ... (ilfattoquotidiano)

Agriturismo, vacanze all’aria aperta Nell’Isola settore in forte crescita - Ponte pasquale all’insegna della natura anche in Sardegna che, con i quasi 800 agriturismo, propone un’offerta in grado di soddisfare le richieste di tutte le famiglie. «C’è ancora disponibilità», fan ...unionesarda

Isola dei Famosi 2024, il cast completo: i 13 nomi sorprendono - Isola dei Famosi 2024, il cast completo: i naufraghi sono 13 e alcuni nomi sorprendono. L’ Isola dei Famosi 2024 sta scaldando i motori. Nelle ultime ore è stato reso pubblico il cast completo, che ...notizie

Isola dei Famosi 2024: da Valentina Vezzali a Joe Bastianich, il cast completo - Dopo settimane di dubbi e incertezze, il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi prende forma, e ad anticiparlo è TvBlog, che comunica chi sbarcherà in Honduras a partire da lunedì 8 aprile. A ...vanityfair