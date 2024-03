In Islanda continua a eruttare il vulcano della città di Grindavik. Un VIDEO in timelapse ha catturato l'attività del cratere nel momento in cui in cielo era visibile l'aurora boreale . Le immagini ... (iltempo)

In Islanda continua a eruttare il vulcano della città di Grindavik. Un VIDEO in timelapse ha catturato l'attività del cratere nel momento in cui in cielo era visibile l'aurora boreale . Le immagini ... (iltempo)

Islanda, lo spettacolo del vulcano di Grindavik: erutta con l’aurora boreale - Un vulcano nell'Sud-ovest dell'Islanda quest'anno ha eruttato più volte. Si trova a pochi chilometri da Grindavik, città costiera di 3.800 abitanti, che era ...lapresse

Eclissi totale di sole: ecco perché sarà speciale - Il Nord America si prepara ad osservare una straordinaria eclissi totale di Sole lunedì 8 aprile. Purtroppo in Italia non sarà visibile ...donnamoderna

Venezia, niente Europeo per l'Islanda: Ellertsson subentra nella sconfitta con l'Ucraina - Delusione per l'Islanda, che non sarà al prossimo Europeo, che si terrà questa estate in Germania. La finale playoff ha infatti visto gli isolani perdere per 2-1 nonostante la rete iniziale del genoan ...informazione