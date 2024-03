Isis a Mosca | Ankara | aiuto da 007 esteri

(Di venerdì 29 marzo 2024) 11 03 Secondo la Turchia, l'attacco arivendicato dall'e che ha provocato almeno 143 vittime non sarebbe stato possibile senza il sostegno di servizi segreti stranieri. Lo afferma il portavoce del partito di governo, Omer Celik. "Ciò non può accadere senza il supporto dell'intelligence di qualche Paese. L'non è in grado di portare aventi da solo un'organizzazione simile. Tali azioni hanno uno sponsor", sostiene. Espressa nuovamente vicinanza al popolo russo colpito dall'attentato.

Abu Hudhayfah Al-Ansar, Portavoce dello Stato Islamico, loda l'attacco terroristico compiuto contro il Crocus City Hall a Mosca . Plauso anche per l'attentato avvenuto a Kerman, in Iran, il 3 gennaio ... (ilgiornale)

Abu Hudhayfah Al-Ansar, Portavoce dello Stato Islamico, loda l'attacco terroristico compiuto contro il Crocus City Hall a Mosca . Plauso anche per l'attentato avvenuto a Kerman, in Iran, il 3 gennaio ... (ilgiornale)

Mosca, tutte le prove che smentiscono la tesi degli “uomini dell’Fsb in blu” nella sala Crocus City Hall - Mosca – Non sono soltanto i russi a non credere alla rivendicazione dell’Isis dell’attentato del 22 marzo alla Crocus City Hall nei pressi di Mosca. Se Mosca continua ad additare Kiev e l’Occidente ...repubblica

Turchia sull’attentato a Mosca: «L’Isis è stata supportata dai servizi segreti stranieri» - Turchia sull'attentato a Mosca: «L'Isis è stata supportata dai servizi segreti stranieri». Secondo il portavoce del partito di governo turco Akp, Omer Celik, l'attacco terroristico non sarebbe potuto ...lettera43

NYT: USA avevano informazioni su attacco ma non le hanno fornite a Mosca - I funzionari statunitensi sapevano dettagli dell'attacco terroristico a Mosca che non hanno condiviso con le loro controparti russe per non far conoscere a Mosca fonti e metodi dell'intelligence statu ...osservatoriosullalegalita