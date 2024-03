Isaac Romero ritorna dove tutto ha avuto inizio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 29 marzo 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia:vuelve el próximo sábado al estadio en el que arrancó su sueño. Fue en El Coliseum donde marcó su primer gol con el primer equipo del Sevilla. Llega tras su peor racha de partidos sin ver puerta y no hay mejor escenario para salir del bache. Fue el 12 de enero de este mismo año el día quedebutó como jugador de la primera plantilla del conjunto de Nervión. Pero fue en duelo copero ante el Getafe del día 16, que la joven promesa pudo cumplir su sueño de marcar gol con el equipo de su vida. Además, no tuvo suficiente con anotar uno, sino querealizó un doblete para dar el pase a los cuartos de final. –> A partir de ese día, en la parroquia sevillista se generó una ilusión en torno al jugador tras la mala ...