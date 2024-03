«Io | maresciallo in pensione | pestato per il cartone della pizza | non posso perdonare»

L'assalto al camion di rame a Bariano, cinque a processo 13 anni dopo - Il gps tracciò il percorso dell'auto sospetta, acquisite le intercettazioni in gran parte in calabrese: servirà un interprete. La rapina fallì perché l'autista reagì e scappò con le chiavi ...bergamo.corriere

Va in pensione a 36 anni: «Non volevo lavorare per sempre, avere successo non vuol dire una vita in azienda a fare carriera» - A 25 anni Yaron decide di ricercare la felicità anziché l'avanzamento di carriera e di non voler passare tutta la sua vita al lavoro. Per raggiungere il suo obiettivo ...ilgazzettino

Elena Navari va in pensione . L’ultimo giorno in divisa dell’agente - Il commissario di polizia municipale ha lasciato il comando: adesso le ferie e il 1° giugno la fine del servizio ...lanazione