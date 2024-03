Investire | Buoni del Tesoro Poliennali BTP | cosa sono e come sceglierli

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 29 marzo 2024)del(BTP): un investimento sicuro per il tuo futuro Idel(BTP)titoli di Stato emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. Si tratta di obbligazioni a medio-lungo termine, con durata compresa tra 3 e 30 anni, che offrono un rendimento fisso e sicuro. Scopriamo tutto su questo strumento di investimento nelle righe a seguire. Perchéin BTP? I BTPconsiderati un investimento sicuro per diversi motivi: Rischio di credito basso:emessi dal governo italiano, che ha un’alta affidabilità creditizia. Rendimento fisso: Offrono un rendimento predeterminato, che non è influenzato dalle fluttuazioni del mercato. Liquidità: ...