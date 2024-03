Intramontabile | diventa protagonista in passerella e nello street style degli outfit più cool della stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 29 marzo 2024) A dare un’occhiata alle sfilate e allosembra che il capo su cui investire adesso sia un blazer blu primavera 2024. E per la precisione il modello più classico, ovvero dalla vestibilità né troppo aderente, né troppo oversize, magari illuminato da bottoni dorati o semplicemente tono su tono. Sembra essere dappertutto questo pezzodel guardaroba che torna a vivere una seconda giovinezza. Già perché non bisogna immaginarlo solo abbinato a pantaloni fluidi e tubini. Ora sa anche come svecchiarsindo un elemento chiave dei look più di tendenza, oltre che un vero e proprio oggetto del desiderio. Scatta quindi la ricerca del modello perfetto per declinarlo in mille stili e in ...