In un'intervista Perla Vatiero ha commentato la vicinanza ad Alessio al GF: "Non ero fidanzata , c'era un interesse", ha affermato L'articolo Perla parla della vicinanza ad Alessio al GF: “Non ero ... (novella2000)

Pietra dalle sfumature verdi e blu, la malachite è stata a lungo utilizzata in cristalloterapia per le sue proprietà disintossicanti e rilassanti. Nell’antico Egitto, ad esempio, era considerata una ... (iodonna)

Inter, parla l'avv. La Francesca: 'Zhang si è tutelato, non sarebbe un dramma uscire. Ecco cosa cambierebbe una proroga' - Il 20 maggio si avvicina e i tifosi dell`Inter si chiedono chi sarà il proprietario del club nerazzurro, una volta scaduto il prestito da 275 milioni di euro concesso.calciomercato

Acerbi: “Sentenza una liberazione. Dispiaciuto anche per Juan Jesus, parola malintesa” - Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi, Intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del caso con il difensore del Napoli e della sentenza «Perché avevo fiducia nella giustizia e non volevo ...fcinter1908

Pioli: "Gap con l'Inter è reale. Razzismo È l'ora di smetterla" - Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa: "Gap con l'Inter reale I 14 punti sono reali, perché la classifica non la possiamo cambiare. Loro hanno ...tuttojuve