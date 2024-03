Inter | Oaktree trova subito un acquirente! Per Zhang una sola strada – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 29 marzo 2024) È stata avviata una procedura di valutazione dell’e come specificato tra le colonne del Corriere dello Sport, questo significa cheavrebbe giàto unessato all’acquisto del club. Per Steven, l’unicaè la cessione, una mossa per mettere tutti d’accordo. DUE SCENARI – Come già noto ormai da tempo, a maggio è prevista la scadenza del prestito concesso daa Suning di 275 milioni. Gli scenari possibili, in vista del futuro, sono essenzialmente due: l’escussione del pegno da parte del fondo o la cessione del club. Nei scorsi mesi si è diffuso un certo ottimismo riguardo la possibilità di rifinanziare il prestito con l’applicazione di un tasso diesse del 15-20% annuo, rischiando di ...