Inter non obbligata a vendere un big! Il piano sul mercato – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’è sempre più vicina allo scudetto e dunque alla seconda stella, questa è, ad oggi, l’unica certezza in casa nerazzurra. Tutto ciò che riguarda il futuro e in particolare il, è un puntorogativo considerata la situazione tra Zhang e Oaktree. Ma sul, secondo il Corriere dello Sport, c’è già unben preciso. NO SACRIFICI – Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono già portati avanti con il, aggiungendo a un organico da scudetto, due pedine del calibro di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Insomma, la rosa nerazzurra è già stata rinforzata. E l’idea era di proseguire su questa linea, individuando necessità e ulteriori obiettivi di. Senza trascurare, peraltro, l’opportunità di garantire continuità attraverso i rinnovi di contratto ...