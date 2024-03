Inter | anche il fondo Bc Partners interessato a rilevare il club Repubblica

(Di venerdì 29 marzo 2024) A maggio scadrà il prestito di Oaktree per la società attraverso cui Zhang detiene la maggior parte delle azioni dell’. Tra le varie aziende pronte ad investire nelci sarebbe la Bc Parteners. Lo scrive ““: Ci sarebbeBcfra i fondinazionali che guardano conesse alla situazione dell’, con la prospettiva di potere investire nel. L’indiscrezione proviene da un grande studio legale milanese, che non cerca pubblicità. Dal, con sede a Londra, la reazione è: “”. Bcfu vicina all’già nel 2021 Il nome di Bc Parners fu accostato all’nei mesi a cavallo fra il 2020 e il 2021, quando ebbe modo di ...

Nuovo obiettivo di mercato in casa Inter . Nel tentativo di svecchiare la retroguardia, i nerazzurri stanno pensando a Mario Hermoso, difensore ... (calciomercato)

Acerbi: "Abbiamo perso tutti, dispiaciuto per Juan Jesus. anche dopo l'assoluzione ho percepito accanimento come se avessi ucciso qualcuno" - Francesco Acerbi rompe il silenzio e parla al Corriere della Sera della sentenza di assoluzione dopo il caso Juan Jesus. Il difensore dell'Inter spiega la sua versione dei fatti sottolineando di esser ...msn

Questa stampante Canon PIXMA TR4750i a colori offre caratteristiche Interessanti e costa solo 49€ - Segnaliamo un grosso ribasso di prezzo per una stampante a colori con caratteristiche Interessanti, Canon PIXMA TR4750i.hwupgrade

Acerbi: «Ho avuto più paura in questi giorni che dopo il tumore. Jesus ha frainteso e mi hanno umiliato» - Acerbi: mi hanno umiliato «anche dopo l'assoluzione ho percepito un grandissimo accanimento, come se avessi ammazzato qualcuno», sottolinea il difensore dell'Inter. «Non c'è stato nessun razzismo in ...leggo